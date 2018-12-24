14 Aralık'taki telefon görüşmesinde Trump, tek amaçlarının terörle mücadele olduğunu söyledi. Erdoğan ise "O halde neden PKK/ YPG'ye hala silah veriyorsunuz" dedi.
Bunun üzerine Trump, "Biliyor musunuz, Suriye sizindir. Ben gidiyorum" cevabını verdi. İtirazları da dinlemedi. Karar, ekibini şoke etti.
Trump, dün bir kez daha Erdoğan'la görüştü. "IŞİD, Suriye'deki askerlerimizin çekilişi ve genişletilmiş ticareti konuştuk" dedi.
Erdoğan, ekonomik alandaki tedbirlerin başarıya ulaştığını söyledi. "Çok güçlü bir yükseliş olacak" dedi.
TRUMP TAVIR!
Tüm dünya, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine kilitlendi. Kararı açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, 'Eve dönüş vakti' dedi. İstifalarını açıklayan Savunma Bakanı Jim Mattis ve ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün de bu kararı eleştirdiği iddia edildi. Trump, Twitter hesabından ikiliye yüklendi.
OLAYI ÇOK BÜYÜTÜYORLAR
ABD Başkanı, "Obama, Mattis'i utanç verici bir şekilde kovduğunda ona ikinci bir şansı verdim. Çokları yapmamamı söylemişti ama ben yapmam gerektiğine inanmıştım" dedi. McGurk'ü ise tanımadığını söyleyen Trump, şöyle devam etti: "Başkan Obama tarafından 2015'te atanan Brett McGurk'ü tanımıyorum. Şubat'ta görevinden ayrılacaktı ama şimdi istifa etti. Şovmen mi? Yalan medya, hiçbir anlam taşımayan bu olayı çok büyütüyor..."
MACRON AĞLIYOR
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD'nin Suriye'den çekilme kararından derin üzüntü duyduğunu açıkladı. Fransa'nın Suriye'deki askeri varlığının devam edeceğini vurguladı.
MATTİS'İN YERİNE SHANAHAN
ABD Başkanı Trump, görevinden ayrılacağı açıklanan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in yerine Savunma Bakan yardımcısı Patrick Shanahan'ı 1 ocaktan vekaleten atayacağını duyurdu.
Bret McGurk, terör örgütü YPG'nin sözde temsilcisi olan Polat Can'dan plaket bile almıştı. ABD askeri Suriye'den çekilince McGurk işbirlikcisi Polat Can için Trump'a tepki gösterdi.
Başkan Trump, Suriye'deki ABD askerlerini geri çekeceklerini söyledi. Eşi Melania Trump da kendisine destek verdi. "Kararının arkasındayım" dedi.
Bunun üzerine Trump, "Biliyor musunuz, Suriye sizindir. Ben gidiyorum" cevabını verdi. İtirazları da dinlemedi. Karar, ekibini şoke etti.
Trump, dün bir kez daha Erdoğan'la görüştü. "IŞİD, Suriye'deki askerlerimizin çekilişi ve genişletilmiş ticareti konuştuk" dedi.
Erdoğan, ekonomik alandaki tedbirlerin başarıya ulaştığını söyledi. "Çok güçlü bir yükseliş olacak" dedi.
TRUMP TAVIR!
Tüm dünya, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine kilitlendi. Kararı açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, 'Eve dönüş vakti' dedi. İstifalarını açıklayan Savunma Bakanı Jim Mattis ve ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün de bu kararı eleştirdiği iddia edildi. Trump, Twitter hesabından ikiliye yüklendi.
OLAYI ÇOK BÜYÜTÜYORLAR
ABD Başkanı, "Obama, Mattis'i utanç verici bir şekilde kovduğunda ona ikinci bir şansı verdim. Çokları yapmamamı söylemişti ama ben yapmam gerektiğine inanmıştım" dedi. McGurk'ü ise tanımadığını söyleyen Trump, şöyle devam etti: "Başkan Obama tarafından 2015'te atanan Brett McGurk'ü tanımıyorum. Şubat'ta görevinden ayrılacaktı ama şimdi istifa etti. Şovmen mi? Yalan medya, hiçbir anlam taşımayan bu olayı çok büyütüyor..."
MACRON AĞLIYOR
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD'nin Suriye'den çekilme kararından derin üzüntü duyduğunu açıkladı. Fransa'nın Suriye'deki askeri varlığının devam edeceğini vurguladı.
MATTİS'İN YERİNE SHANAHAN
ABD Başkanı Trump, görevinden ayrılacağı açıklanan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in yerine Savunma Bakan yardımcısı Patrick Shanahan'ı 1 ocaktan vekaleten atayacağını duyurdu.
Bret McGurk, terör örgütü YPG'nin sözde temsilcisi olan Polat Can'dan plaket bile almıştı. ABD askeri Suriye'den çekilince McGurk işbirlikcisi Polat Can için Trump'a tepki gösterdi.
Başkan Trump, Suriye'deki ABD askerlerini geri çekeceklerini söyledi. Eşi Melania Trump da kendisine destek verdi. "Kararının arkasındayım" dedi.
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