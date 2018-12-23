merkezli haber ajansı Associated Press 'in (AP), Başkan Donald Trump ve Başkan Tayyip Erdoğan arasında geçen görüşmede Suriye 'den çekilme kararının nasıl alındığını detaylı bir şekilde anlattı. İşte o görüşmenin ayrıntıları:Aralık'taki Trump-Erdoğan görüşmesini Dışişleri Bakanı Mike Pompeo planladı.Savunma Bakanı James Mattis ve diğer ulusal güvenlik ekibi Trump için, Erdoğan'a geri adım atmasını söylemesini içeren notlar hazırladığını söyledi.notları çok netti. Trump'a, Türkiye 'nin Kuzey Suriye'ye olası operasyonuna çok net karşı durması ve ABD 'yle Türkiye'nin güvenlik kaygılarını gidermek için birlikte çalışmayı önermesi söylendi. Herkes Trump'a şunu dedi; Erdoğan'a karşı dur ve Türkiye'ye küçük bir kazanım niteliğinde bir şey öner, belki sınırda bir bölgeyi tutma gibi...görüşmede Erdoğan süratle Trump'ı savunma konumuna itti. Ona ABD askerlerinin Suriye'deki varlıklarının tek nedeninin DEAŞ 'ı yenilgiye uğratmak olduğunu defalarca söyledi. DEAŞ'ın yüzde 99 yenilgiye uğratıldığını hatırlattı.Trump'a "Hala niye oradasınız?" diye sordu. DEAŞ ve geri kalanını Türkiye'nin halledebileceğini söyledi.hattayken, Trump, o sırada görüşmeyi dinleyen Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dedikleri doğruysa Amerikan askerlerinin neden hala Suriye'de olduğunu sordu.Erdoğan'ın mesajının daha önce DEAŞ'ın elinde topraklarının sadece yüzde birinin kaldığını söyleyen Mattis, Pompeo, James Jeffrey ve Brett McGurk tarafından dile getirildiğini kabul etti.Bolton, DEAŞ üzerindeki zaferin kalıcı olması gerektiği ve bunun da sadece topraklarının geri almanın ötesinde anlam taşıdığını vurguladı.bu açıklamalardan ikna olmadı ve çekilme taahhüdünde bulunup süratle taviz verdi.görüşmesi, Trump'ın Erdoğan'a ABD'nin çekileceğini tekrarlamasıyla tamamlandı. Ancak Trump'ınbunun nasıl yapılacağı konusunda somut ayrıntı vermedi.güvenlik ekibi, çekilme sözünü geri çekecek, erteleyecek ya da bir şekilde etkilerini sınırlayacak bir plan hazırlama telaşına girdiği.Mattis ve Pompeo Pazartesi günü Beyaz Saray 'da toplanarak bir orta yol bulmaya çalıştı. Ancak Trump çekilmede kararlı olduğunu ve erteleme ya da geri çevirmeyi kabul etmeyeceğini iletti.açıklamanın ardından Beyaz Saray, ABD'nin DEAŞ'a karşı savaşı desteklemeye devam edeceğini ve ihtiyaç duyulduğunda "yeniden angaje olmaya" hazır olduğunu belirtti. Ancak Trump, Twitter mesajında, Amerikan askerlerinin artık başkaları adına DEAŞ'la savaşmayacağını net bir şekilde dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi 'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler bizim iftihar kaynağımızsınız" diye konuştu. Gençlere tavsiyelerde bulunan Erdoğan, "Bana da hocam öyle derdi, 'oğlum aynanın karşısına geç konuş, kekemelik bile ortadan gider' derdi. Güzel bulduğun edebi parçaları ezberle. Kelime haznen gelişir, hafızan güçlenir" dedi.Başkan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin "Çocuk İzlem Merkezi" projesi açılışına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "Çocuklarımız yürümeye başlamadan, sizin paylaştığınız fotoğraflarla dijital ayak izi bırakmaya başlıyorlar" diyerek ebeveynleri uyardı.

ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından bir hamle de Beyaz Saray DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'den geldi. McGurk, dün görevinden istifa etti.