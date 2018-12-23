Kemal Kılıçdaroğlu'ndan terör güzellemesi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yine ihanet mesaisinde! Her fırsatta teröristlerin sözcülüğünü yapan Kılıçdaroğlu, bu kez skandal Gezi paylaşımı ile gündemde.



TERÖR SEMPATİZANLARINI AKLAMA PEŞİNDE

Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda ülkeyi yangın yerine çeviren, milyarlarca lira zarara uğratan, kaosun hüküm sürmesi için yurt dışından gelen direktiflerle hareket eden teröristleri savunarak, Gezi olaylarını "onurlu ve barışçıl bir mücadele" şeklinde değerlendirip ve teröristleri aklamaya çalıştı.





İŞTE O SKANDAL PAYLAŞIM

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat ısrarla Gezi direnişini terörize etmeye çalışıyor. Gezi direnişi, doğru olmayan bilgilerle ucuz siyasetine malzeme edilemeyecek kadar onurlu ve barışçıl bir demokrasi hareketidir."



BERLİN'DEKİ SKANDALIN YANKISI HALA SÜRÜYOR

Gezi olaylarını aklama peşine düşen Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde de Berlin'de terör sempatizanlarıyla buluşmuştu! Her fırsatta açıkça terör örgütü PKK'yı destekleyen Sevim Dağdelen ve Evrim Sommer adındaki şahıslarla Berlin'de buluşup güle oynaya poz veren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi büyük tepki toplamıştı...

