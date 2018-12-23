Cumhurbaşkanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun sözlerine tepki gösterdi.
Kalın, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın hakikatleri haykırmasından yine çok rahatsız olmuş. Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu, dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail'in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez, Cumhurbaşkanımızı susturamazlar."
Kalın, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın hakikatleri haykırmasından yine çok rahatsız olmuş. Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu, dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail'in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez, Cumhurbaşkanımızı susturamazlar."
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