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  • 23.12.2018 10:52

'ndan 'e sert tepki

Sözcüsü İbrahim Kalın Başbakanı Netanyahu'nun Başkan Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu dikkatleri dağıtmaya çalışıyor, ama nafile" dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan İsrail'e sert tepki
Sözcüsü İbrahim Kalın, Başbakanı 'nun sözlerine tepki gösterdi.

Kalın, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
​"İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın hakikatleri haykırmasından yine çok rahatsız olmuş. Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu, dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail'in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez, Cumhurbaşkanımızı susturamazlar."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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