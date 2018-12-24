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  • 24.12.2018 12:11

'da dehşet! Genç kızın çığlıklarına koştular...

'nın ilçesinde, G.K. (16) isimli kız çocuğu, evlerinin 4'üncü katındaki balkondan apartman boşluğuna düştü. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu düştüğü yerden kurtarılan kız, hastaneye götürüldü.



Manavgat'ın Yukarı Hisar Mahallesi Tugayoğlu Caddesi'nde bulunan iş merkezinin 4'üncü katında ailesiyle birlikte oturan G.K., cumartesi günü saat 03.30 sıralarında, balkona çıktı. Bilinmeyen nedenle dengesini kaybeden kız, iş hanının 1'inci katında bulunan ara boşluğa düştü. Yaralanan kızın çığlıklarına uyanan ailesi ve çevredekiler, hemen sağlık ekibine haber verdi.

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