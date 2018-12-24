Manavgat'ın Yukarı Hisar Mahallesi Tugayoğlu Caddesi'nde bulunan iş merkezinin 4'üncü katında ailesiyle birlikte oturan G.K., cumartesi günü saat 03.30 sıralarında, balkona çıktı. Bilinmeyen nedenle dengesini kaybeden kız, iş hanının 1'inci katında bulunan ara boşluğa düştü. Yaralanan kızın çığlıklarına uyanan ailesi ve çevredekiler, hemen sağlık ekibine haber verdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.