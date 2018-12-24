O ilçemizde okullar tatil edildi

Açıklamalarda bulunan Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, bu sabah aniden bastıran ve devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararla öğretmen ve öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için tüm okulların 25 Aralık 2018 Salı günü için bir gün süre ile tatil edildiğini söyledi.



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