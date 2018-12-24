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  • Son Güncelleme: 24.12.2018 15:03

Erdoğan'dan 'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla aradığı Azerbaycan Cumhurbaşkanı 'i doğum günü vesilesiyle tebrik etti.

Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı , Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham ile telefonda görüşüp doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya intikalinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i telefonla aradı.

Aliyev'in doğum gününü tebrik eden Erdoğan, sağlık ve huzur dolu bir ömür dileğinde bulundu. Aliyev, iyi dilekleri için Erdoğan'a teşekkür etti.

İki lider, görüşme vesilesiyle Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin her alanda son derece iyi olmasından dolayı memnuniyetlerini de dile getirdi.

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