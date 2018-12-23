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  • 23.12.2018 21:29

Son dakika: 300 bin lira ödülle aranan 'lı teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan, terör örgütü üyesi (25), 'ın ilçesindeki 'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

300 bin lira ödülle aranan PKK'lı teslim oldu

Valiliği, 'ın ilçesinden terör örgütü /'ya katılarak ve 'de silahlı eylemlerde bulunan, İçişleri Bakanlığı'nca gri kategoride 300 bin lira ödül ile aranan 'ın, 'deki 'na gelip güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Açıklamada Adnan Sav'ın gözaltına alındığı bildirildi.

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