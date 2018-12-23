Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), ilk yerli deniz füzesi Atmaca'yı dün Sinop'ta test etti. Atışlar, Sülükgölü'ndeki eski radar üssünde, Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Roketsan) tarafından gerçekleşti. Aselsan tarafından yerli imkanlarla geliştiren Atmaca'nın seri üretimi Roketsan, atış kontrol sistemi ile gerekli donanım ve yedek malzeme üretimi ise yine Aselsan tarafından gerçekleştirilecek.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.