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İlk yerli deniz füzesi fırlatıldı

İlk yerli deniz füzesi , testten geçti. ’ın geliştirdiği füze, hedefi yerle bir etti!

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Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), ilk yerli deniz füzesi 'yı dün 'ta test etti. Atışlar, Sülükgölü'ndeki eski radar üssünde, Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Roketsan) tarafından gerçekleşti. tarafından yerli imkanlarla geliştiren Atmaca'nın seri üretimi Roketsan, atış kontrol sistemi ile gerekli donanım ve yedek malzeme üretimi ise yine Aselsan tarafından gerçekleştirilecek.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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