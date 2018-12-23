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  • 23.12.2018 08:16

'da cinnet getiren öğretmen mahalleyi ayağa kaldırdı

'da Murat Ö. isimli öğretmen, cinnet getirdi. Evinin balkonuna çıkarak boğazına bıçak dayayan Murat Ö. evdeki eşyaları da sokağa fırlatarak etrafa zarar verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Murat Ö.'yü gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesinde Refik Saydam Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Öğretmen Murat Ö., cinnet getirerek evinin balkonuna çıkarak, boynuna dayadığı bıçakla bağırmaya başladı. Murat Ö., balkonun camını kırarak evdeki eşyaları, aşağı atmaya başladı. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen öğretmen, yol üzerinde park halinde bulunan araçlara zarar verdi.

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