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  • Son Güncelleme: 22.12.2018 11:15

Bakan Akar'dan provokasyon uyarısı!

Milli Savunma Bakanı , "’de, ’de, Kıbrıs’ta yapılan provokasyonların etkisinin olmayacağını herkesin bilmesi lazım." dedi.

Bakan Akar'dan provokasyon uyarısı!

Milli Savunma Bakanı , "Herkesin tahriklerden, provokasyondan uzak durması, aksi halde bunun bedelinin ağır olacağını bilmesi lazım. Herkesin aklını başına toplaması, herhangi bir maceraya sebebiyet vermemesi lazım. Muhataplarımıza en samimi, ciddi tavsiyelerimiz bunlardır." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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