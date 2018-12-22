Bakan Akar'dan provokasyon uyarısı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Herkesin tahriklerden, provokasyondan uzak durması, aksi halde bunun bedelinin ağır olacağını bilmesi lazım. Herkesin aklını başına toplaması, herhangi bir maceraya sebebiyet vermemesi lazım. Muhataplarımıza en samimi, ciddi tavsiyelerimiz bunlardır." dedi.
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