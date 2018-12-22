Türkiye , terör odaklarına karşı savaş açtı. Mehmetçiği sınıra yığdı. Böylece bölgedeki güçleri karar almaya zorladı. PKK YPG 'nin destekçileri ise ne yapacağını şaşırdı. Ankara 'nın izlediği diplomasi, başarıyla sonuçlandı. Trump, askerlerini Suriye 'den çekeceğini açıkladı. Dünya medyası, tek yorum yaptı: Erdoğan'ın zaferi!

DIŞ BASIN NE DEDİ

FOREIGN POLICY (ABD): Türkiye'ye boyun eğen ABD Başkanı birliklerini geri çekiyor.

CNN INTERNATIONAL (ABD): Türkiye için büyük bir zafer...

NEW YORK TIMES (ABD): Karar Türkiye, Rusya ve İran'ı güçlendirecek.

LE MONDE (Fransa): Erdoğan için diplomatik bir zafer.







DESTAN YAZIYORUZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan, Suriye'deki gelişmelerle ilgili önemli açıklamalar yaptı: Şu an Türkiye dış politikada destan yazmaktadır. Bunu dünyanın devleriyle birlikte yazmaktadır. Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama güvenlikten taviz veremeyiz. Bölgenin güvenliği bizim için esastır.



BİR MÜDDET BEKLEYECEĞİZ

Sayın Trump bize şunu söyledi; Buradan siz DEAŞ'ı temizler misiniz? Biz temizledik, bundan sonra da temizleriz. Sayın Trump ile Suriye meselesinde pek çok noktada aynı düşündüğümüzü, aynı kanaatleri paylaştığımızı son telefon görüşmemde de gördüm. Ancak bu görüş ve anlayış birliğinin sahaya yansıması oldukça geç ve güç oldu ama oldu. Aslında geçtiğimiz hafta Fırat'ın doğusuna operasyon kararı almıştık. Ama son gelişmeler bizi bir müddet daha beklemeye yöneltti. Tabii bu ucu açık bir bekleme süreci değildir. Önümüzdeki aylarda hem PKK, PYD unsurlarını hem de DEAŞ kalıntılarını ortadan kaldıracağız.







ASALAK GİBİ YAPIŞAN ELiTLER

BAŞKAN Erdoğan, "Necip Fazıl Ödülleri" töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kaymağını yedikleri bu ülkeye adeta asalak gibi yapışan elitler, Türkiye'nin kültür hayatının çoraklaşmasının da başlıca müsebbipleridir" dedi. Başkan şöyle devam etti: Üstat Necip Fazıl son nefesini verinceye kadar statüko ve kalemşorlarının hedefi olmuştur, tam 8 kez hapse girmiştir. Gelecek nesillere üstadın hayalini kurduğu güçlü bir Türkiye'yi bu eserlerle bırakacağına inanıyorum.