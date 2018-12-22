FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON HAYAT MEMAT MESELESİ!
Fırat'ın doğusu yılan-çıyan yuvası! Orası Firavun sığınağı, orası Yezid'in saklandığı delik. Orası kurumadıkça, baştan ayağa temizlenmedikçe ne huzur bulacağız, ne de güvenli olacağız. Milli beka için Fırat'ın doğusuna tam saha operasyon hayat memat meselesi.
ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI
ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ne getirip ne götüreceğini, taktik adım olup olmadığını, stratejik hedeflerin yeniden revize edilip edilmediğini şimdilik bir yana bırakalım. Milli siyasetimizi oluştururken tarihe bakmalıyız, millet ne diyor ona dikkat etmeliyiz.
FIRAT'IN DOĞUSUNA KUVVETLE GİRİLMELİ
Fırat'ın doğusu kurtarılmadıkça, zulüm kazınıp atılmadıkça, katiller cezalandırılmadıkça son vatanımızda dirliğimiz ve birliğimiz hep muallakta kalacak, mücavir toprakların emniyeti muammasını sürdürecektir.
Hazırlıklar tamam olduktan sonra Fırat'ın doğusuna kuvvetle girilmeli, yer gök titremelidir.
YA BEKA, YA BELA!..
İster Fırat'ın doğusu, ister bir başka yer olsun, Türk'ün iradesi olmadan, kararı ve sözü duyulmadan hiç kimse hayale kapılmamalıdır. Aksi halde sonları acıklı olacaktır. Diyorum ki, ya beka ya da bela…
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