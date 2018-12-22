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  • Son Güncelleme: 22.12.2018 08:34

Bakan Albayrak'tan 'Necip Fazıl Ödülleri'ne özel paylaşım

Hazine ve Maliye Bakanı , "Necip Fazıl Ödülleri" töreninde ödül alanları tebrik etti. Bakan Albayrak sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Büyük düşünce ve aksiyon insanı Üstad Necip Fazıl'ı, ondan feyz alarak kültür ve düşünce dünyamıza katkıda bulunan bugünün münevverlerini takdir gecesi olan "Necip Fazıl Ödülleri" vesilesi ile bir kez daha andık. Ödül alanları ve gecede emeği geçenleri tebrik ediyoruz." İfadelerini kullandı. Ayrıca Albayrak için hazırlanmış bir animasyonu da Twitter hesabından paylaştı...



Bakan Albayrak Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen "Necip Fazıl Ödülleri" töreni hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında şair 'i anan Bakan Albayrak, ödül alanları ve gecede emeği geçenleri de tebrik etti.




Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Büyük düşünce ve aksiyon insanı Üstad Necip Fazıl'ı, ondan feyz alarak kültür ve düşünce dünyamıza katkıda bulunan bugünün münevverlerini takdir gecesi olan "Necip Fazıl Ödülleri" vesilesi ile bir kez daha andık. Ödül alanları ve gecede emeği geçenleri tebrik ediyoruz."



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