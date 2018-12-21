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  • 21.12.2018 22:17
  • Son Güncelleme: 21.12.2018 22:39

Bakan 'tan ödül alan 500 hizmet ihracatçısına tebrik

Hazine ve Maliye Bakanı 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödüllerine ilişkin açıklamada bulundu. Albayrak, dengelenme sürecinde hedefe ulaşılması konusu ile ilgili " Tüm ihracat alanlarındaki performansımızı daha da ileri taşıyacağız." dedi.

Bakan Albayrak'tan ödül alanlara tebrik

Hizmet İhracatçısı Ödülleri bugün Başkan tarafından sahiplerine verildi. Hazine ve Maliye Bakanı da 'nin 500 en büyük hizmet ihracatçısının gururunu paylaştığını belirterek ödül alan iş adamlarını tebrik etti.

Bakan Albayrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Bugün Türkiye'nin 500 en büyük hizmet ihracatçısının gururunu paylaştık. Ödül alan tüm iş insanlarımızı tebrik ediyoruz.

Dengelenme sürecinde istediğimiz seviyeye ulaşmak için tüm ihracat alanlarındaki performansımızı daha da ileri taşıyacağız."




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