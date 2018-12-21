Hizmet İhracatçısı Ödülleri bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine verildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Türkiye'nin 500 en büyük hizmet ihracatçısının gururunu paylaştığını belirterek ödül alan iş adamlarını tebrik etti.

Bakan Albayrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Bugün Türkiye'nin 500 en büyük hizmet ihracatçısının gururunu paylaştık. Ödül alan tüm iş insanlarımızı tebrik ediyoruz.

Dengelenme sürecinde istediğimiz seviyeye ulaşmak için tüm ihracat alanlarındaki performansımızı daha da ileri taşıyacağız."









