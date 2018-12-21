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  • Son Güncelleme: 22.12.2018 07:41

resmen açıkladı! Rekor kırıldı

ndan, , ve sürücü belgesi almak için gün içerisinde ülke genelindeki nüfus müdürlüklerine 147 bin 243 başvurunun yapıldığı bildirildi.

Resmen açıkladı! Rekor kırıldı

nın resmi Twitter hesabından, 81 ildeki nüfus müdürlüklerinden yapılan , ve sürücü belgesi başvuru sayılarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Buna göre, il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden üç belge tipi için bugün 147 bin 243 adet başvuru yapıldı. Bu başvuru sayısının, bir günde yapılan en yüksek başvuru sayısı olduğu belirtildi.

Müdürlüklere yapılan kimlik başvurusu sayısının 99 bin 722, sürücü belgesi başvurusunun da 35 bin 473 olarak belirlendiği bildirildi.

Bakanlık, rekor sayıda belge başvurusu alan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü tebrik etti.

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