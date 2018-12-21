Yavuz Sultan Selim Köprüsü Anadolu - Avrupa yönünde saat 08.00 sıralarında minibüs, ticari araç ve TIR'ın karıştığı kaza meydana geldi.
Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılılar ambulansla hastaneye sevkedilirken Avrupa yönünde bir süre trafik durdu.
Araçları kaldırma çalışması sürerken trafik tek şeritten sağlanıyor.
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