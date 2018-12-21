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  • Son Güncelleme: 21.12.2018 10:04

'nde trafiği kilitleyen

'nde minibüs, ticari araç ve TIR'ın karıştığı zincirleme bir meydana geldi. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Anadolu - Avrupa yönünde saat 08.00 sıralarında minibüs, ticari araç ve TIR'ın karıştığı meydana geldi.

Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılılar ambulansla hastaneye sevkedilirken Avrupa yönünde bir süre trafik durdu.

Araçları kaldırma çalışması sürerken trafik tek şeritten sağlanıyor.

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