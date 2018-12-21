



Beşiktaş'ta gürültü yaptığı gerekçesiyle apartman sakinlerinin talebi üzerine uyardığı kiracı tarafından öldürülen kapı görevlisi Nefise Dolapçı (48) memleketi Kastamonu'da toprağa verildi. Fitness eğitmeni olan katil zanlısı İbrahim Yener'in, kendisini uyardıktan sonra evine dönen kadını zil diafonuyla çağırdığı, başına şişe ile vurduktan sonra boğazından bıçakladığı belirlendi.