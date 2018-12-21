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  • Son Güncelleme: 21.12.2018 09:20

eğitmeni apartman görevlisini diafonla ölüme çağırmış!

eğitmeni ’in, gürültü şikâyeti nedeniyle uyaran apartman görevlisi ’yı diafonla çağırıp boğazından bıçakladığı ortaya çıktı



Beşiktaş'ta gürültü yaptığı gerekçesiyle apartman sakinlerinin talebi üzerine uyardığı kiracı tarafından öldürülen kapı görevlisi Nefise Dolapçı (48) memleketi Kastamonu'da toprağa verildi. Fitness eğitmeni olan katil zanlısı İbrahim Yener'in, kendisini uyardıktan sonra evine dönen kadını zil diafonuyla çağırdığı, başına şişe ile vurduktan sonra boğazından bıçakladığı belirlendi.

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