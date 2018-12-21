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  • Son Güncelleme: 21.12.2018 10:32

’nda görüntülenen mektubun şifresi çözülemiyor!

'nda devam eden Harem restorasyonları sırasında bölümünde bulunanlar uzmanları şoke etti. Bulunanlar arasında yazılmış bir mektupta geçen şifreli konuşmanın deşifresi ise henüz yapılmış değil.

Topkapı Sarayı’nda görüntülenen mektubun şifresi çözülemiyor!

Osmanlı İmparatorluğu'na ev sahipliği yapan ve padişahların aileleri ile birlikte yaşadıkları Harem Dairesi, Topkapı Sarayı'nın en gizemli bölümü olarak biliniyor. Hürrem, Kösem, Nurbanu, Gülfem Hatun gibi tarihte önemli yer edinen sultanlar hep bu haremde yetişti. Cariyeler, şehzadeler, eşlerin eğitildiği ve hayatlarını devam ettirdiği harem yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

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