Son dakika: Yıldırım ile Bahçeli arasında kritik görüşme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 13.45'te bir araya geldi.
Yıldırım, Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti.
Binali Yıldırım ziyaretin ardından şunları söyledi:
Bu ziyaretimi merak ediyorsunuz. Bu ziyaretin illa bir anlamı olması gerekmiyor. TBMM Başkanı seçimldiğimizde sayın genel başkan bizi ziyaret etmişti. Biz de iade-i ziyaretimizi yaptık. Mesele bundan ibaret.
YILDIRIM'A DESTEK VERMİŞTİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Binali Bey aday olursa istifasına gerek yok, başımızın üstünde yeri vardır. Seçildikten sonra istifa edebilir" ifadelerini kullanmıştı.
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