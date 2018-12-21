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  • Son Güncelleme: 21.12.2018 15:15

Dışişleri Bakanı 'ndan 'nin kararı ile ilgili flaş açıklama

haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'nin 'den çekilme kararı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kararı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı , Maltalı mevkidaşı Carmelo Abela ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, 'nin 'den çekilme kararı ile ilgili "Kararı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;
'nin Malta'daki yatırımlar güçleniyor. Birçok Türk firması Malta'da yatırıma sıcak bakıyor. Bugünkü görüşmelerimizde kültür, turizm ve eğitim konularını görüştük. Çok sayıda Türk vatandaşı Malta'ya eğitim için geliyor.

Orta Doğu ve Afrika'daki her türlü olumsuz durum ülkelerimizi olumsuz etkiliyor.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI
ABD'nin kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Siyasi çözüm için önemli bir adım. Bu noktadan sonra siyasi sürece odaklanmalıyız. Çok uzun zamandır DEAŞ'la mücadele ediyoruz. DEAŞ'ın yenilgiye uğratıldığını düşünüyoruz. ABD'nin geri çekilmesi konusunda koordinasyon gerekiyor. Türkiye ve ABD çekilmeyi koordine etmeli. Çekilmede bir boşluk olmamalı. Münbiç haritamız da mevcut. YPG/PKK'nın da aralarında olduğu terör örgütlerine yer verilmemeli.

AB İLE VİZE SERBESTİSİ
Türkiye ile AB arasında bir çok ortak konu var. Vizelerin kaldırılması konusunda da, göçmen ve mültecilerle alakalı konularda, gümrük birliği konusunda; Türkiye ile AB birlikte çalışmak durumundadır.

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