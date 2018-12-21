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  • 21.12.2018 12:48
  • Son Güncelleme: 21.12.2018 13:03

'den teröristleri sevindiren açıklama: 'ye girmeyin

, terör örgütü 'yi Fırat'ın doğusundan silmeye hazırlanırken, 'den teröristleri sevindirecek bir açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı yaptığı yazılı açıklamada, "'ye girmeyin" dedi. Başkan Erdoğan Afrin operasyonunun sinyalini verdiği zaman da , "Afrin’e girilmesini asla doğru bulmuyorum" demişti.

CHP'den teröristleri sevindiren çıkış

Genel Başkan Yardımcısı yaptığı yazılı açıklamada; Başkanı 'ın 'de bulunan ABD askeri unsurlarının çekileceğine ilişkin açıklamasının, Suriye'de yeni bir döneme girileceğine işaret eden önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

"ABD'NİN ÇEKİLMESİNİN OLUMSUZ GELİŞMEYE YOL AÇMAMASINI UMUYORUZ"

CHP'nin, öteden beri Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine önem veren bir yaklaşım içinde olduğunu belirten Çeviköz, ABD askerlerinin çekilmesinin ise Suriye'de bu konularda olumsuz bir gelişmeye yol açmamasını umduklarını ifade etti.

Ünal Çeviköz, şu görüşlerini paylaştı:

"SORUNLAR BARIŞÇIL YOLLARDAN, DİPLOMASİYLE ÇÖZÜLMELİ"

"CHP, Suriye dahil olmak üzere, 'nin komşu coğrafyasını oluşturan Orta Doğu bölgesinde mevcut tüm sorunların, askeri güç kullanmaksızın, barışçıl yollardan ve diplomasiye ağırlık verilerek çözümlenmesinden yanadır.

DİYALOG ORTAMI SAĞLANSIN

Bu yaklaşım tüm aktörlerle diyalog içinde bulunulmasını da gerekli ve zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, Suriye ile Türkiye arasında, Adana mutabakatı ruhuna uygun olarak, sorunun çözümüne katkıda bulunacağı muhakkak olan diyalog ortamının sağlanması da büyük önem taşımaktadır.

Defalarca vurguladığımız gibi, bölgede barışın sağlanmasına yönelik arayışlarda CHP'nin ortaya attığı Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı (OBİT) önerisi bu bağlamda önemli bir fırsat oluşturacaktır."

KILIÇDAROĞLU DA "AFRİN'E GİRMEYELiM" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal , Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin güvenliğini alabilecek noktaya kadar gitmeli ama ben Afrin'e girilmesini asla doğru bulmuyorum." ifadelerini kullanıştı.

Türk askerinin ilerleyişi nedeniyle büyük bir panikle Afrin'de hendek kazmaya başlayan 'li teröristler, bu sözlerle sevinmişti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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