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  • Son Güncelleme: 21.12.2018 18:34

81 il a kavuştu

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "’ye ı ulaştırdık. Bugün itibarıyla 81 ilimizin tamamı doğal gaza kavuştu" dedi.

81 il doğal gaza kavuştu

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'de 81 ilin tamamının a kavuştuğunu bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

"Önce millet önce memleket" diyerek yola çıktıklarını belirten Dönmez, "Bu yolda büyük bir adım daha atarak 'ye doğal gazı ulaştırdık. Bugün itibarıyla 81 ilimizin tamamı doğal gaza kavuştu. Doğuda ne varsa Batıda da o olacak anlayışıyla çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

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