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  • Son Güncelleme: 22.12.2018 07:42

'de gece yarısı vahşet... Eşini ve 5 aylık bebeğini katletti

'nın ilçesinde bir kişi, eşini ve 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü.

Gece yarısı vahşet... Eşini ve bebeğini...
Alınan bilgiye göre, ilçesi Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki evinde (25) henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Zuhal Kayalp ile tartışmaya başladı.

Gürültüleri duyan komşular durumu polise bildirdi.

İkamete gelen polis ekiplerini içeri almayan Oğuzhan Kayalp, uzun süre direndi.

Kayalp'in ikna olmaması üzerine kapıyı kırarak eve giren polis ekipleri, boğazlarından bıçaklanan Zuhal ile çiftin 5 aylık bebekleri Kayra Kayalp'in öldüğünü belirledi.

Şüpheli Oğuzhan Kayalp, gözaltına alındı.

Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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