150 aşiret birleşti! Başkan Erdoğan'a kritik mesaj

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez, tarihi bir kongreye ev sahipliği yaptı.
Suriye'nin Arap, Türkmen, Kürt ve Süryani aşiretlerinden temsilciler, Türkiye'nin desteğiyle "Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi" çatısı altında ilk kongresini düzenleyerek başkanlarını seçti.
Kongreye, Suriyeli 150 aşiretten 400 kişilik genel kurucu heyetin de yer aldığı yaklaşık bin kişi katıldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.