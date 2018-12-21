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  • Son Güncelleme: 21.12.2018 17:42

150 aşiret birleşti! Başkan Erdoğan'a kritik mesaj

Suriyeli aşiretler ve kabileler, Azez'de bir araya gelerek tek çatı altında birleşme kararı aldı ve terör örgütü YPG/PKK'ya karşı birlik mesajları verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, "Fırat'ın doğusundaki vatandaşlarımızın özgürlüğe kavuşturması için YPG/PKK'yı temizlemesini istiyoruz" çağrısı yapıldı.

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez, tarihi bir kongreye ev sahipliği yaptı.

Suriye'nin Arap, Türkmen, Kürt ve Süryani aşiretlerinden temsilciler, Türkiye'nin desteğiyle "Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi" çatısı altında ilk kongresini düzenleyerek başkanlarını seçti.

Kongreye, Suriyeli 150 aşiretten 400 kişilik genel kurucu heyetin de yer aldığı yaklaşık bin kişi katıldı.

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