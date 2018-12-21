Köprü cezalarıyla ilgili flaş gelişme

Trafik para cezaları 2019'da yeniden değerlendirme oranında arttırılmaksızın uygulanacak. Köprü geçiş cezaları varsa itiraz ve davalardan vazgeçilmesi şartıyla affedilecek. Cezaları tahsil edilenlere 28 Şubat 2019 tarihine kadar başvurmaları halinde 31 Mart 2019 tarihine kadar paraları iade edilecek.
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