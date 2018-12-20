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koltuğunu garantiye almak için 'nu aday gösterdi

Sandıktan umudunu kesen , koltuğunu garantiye almak için düşük profilli aday gösterdi.

Amatör link!
CHP Genel Başkanı Kemal , 'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını isteyenlerin hiçbirine yüz vermedi. İleride kendisine rakip olamayacağını düşündüğü Beylüzdüzü Belediye Başkanı 'nu aday gösterdi. Kurmayları da Ekrem İmamoğlu'nu tanıtmak için hemen harakete geçti. Megakent'teki vatandaşların cep telefonlarına SMS gönderdi. Mesaja ekremimamoğlukimdir linkini ekledi. Bu amatörlük 'lileri şoke etti.



Kısa mesajda Ekrem İmamoğlu "Büyükşehir Belediye Başkan Adayı" olarak tanıtıldı. Ancak CHP'nin adı bile anılmadı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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