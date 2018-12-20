CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını isteyenlerin hiçbirine yüz vermedi. İleride kendisine rakip olamayacağını düşündüğü Beylüzdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterdi. Kurmayları da Ekrem İmamoğlu'nu tanıtmak için hemen harakete geçti. Megakent'teki vatandaşların cep telefonlarına SMS gönderdi. Mesaja ekremimamoğlukimdir linkini ekledi. Bu amatörlük CHP'lileri şoke etti.
Kısa mesajda Ekrem İmamoğlu "Büyükşehir Belediye Başkan Adayı" olarak tanıtıldı. Ancak CHP'nin adı bile anılmadı.
Kısa mesajda Ekrem İmamoğlu "Büyükşehir Belediye Başkan Adayı" olarak tanıtıldı. Ancak CHP'nin adı bile anılmadı.
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