Sackur'un Türkiye'de gazetecilerin 'gazetecilik faaliyetleri' kapsamında tutuklandığını söylemesi üzerine, bunun doğru olmadığını belirten Aybet, "İngiltere'nin de 'terörü övmek' suçunu 7 yıla kadar hapisle cezalandırdığını" hatırlattı.

Ayrıca Aybet'in röportajdaki, "Üniversitemde ve bölümümde düşünceleri sebebiyle kimse işten atılmadı, hiç kimse soruşturmadan geçmedi. Hata bunların bir çoğu cumhurbaşkanına karşı olan kişilerdi" sözlerinin de yayına verilmediği belirtildi.

İşte Prof. Dr. Aybet'in, Twitter hesabından paylaştığı o bölümler:

-Darbe davalarına hiç girdiniz mi?

-Adalet için ağlayan yakınları mahkemede gördünüz mü?

-PKK tarafından kaç kişinin öldürüldüğünü biliyor musunuz?

-"... İngiliz kanunlarına göre terörü övme suçundan bir kişi 7 yıla kadar hapis cezası alabilir." (BBC'nin sansürlediği kısım)



-"Türkiye en başından beri açık ve net söylüyor: Biz hiç bir zaman Suriye de 900km'lik sınırımızda bir bir terör koridoruna izin vermeyeceğiz. Asla."

-"Amerikalılar istiyorlarsa bizimle burada işbirliğine yapabilirler"

-"Ya istemezlerse?"

"Sonunda isteyeceklerini düşünüyorum"