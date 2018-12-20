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  • 20.12.2018 12:02
  • Son Güncelleme: 20.12.2018 12:48

İşte Profesör 'in 'de sansürlenen sözleri!

'nin HARDTalk programına konuk olan 'ın Başdanışmanı Prof. Dr. , Stephen Sackur'ın sorularını yanıtladı. Programdaki açıklamaları sansürlenen Prof. Aybet, yayınlanmayan o bölümleri Twitter hesabından paylaştı.

İşte BBC'de sansürlenen sözleri!

Sackur'un 'de gazetecilerin 'gazetecilik faaliyetleri' kapsamında tutuklandığını söylemesi üzerine, bunun doğru olmadığını belirten Aybet, "'nin de 'terörü övmek' suçunu 7 yıla kadar hapisle cezalandırdığını" hatırlattı.

Ayrıca Aybet'in röportajdaki, "Üniversitemde ve bölümümde düşünceleri sebebiyle kimse işten atılmadı, hiç kimse soruşturmadan geçmedi. Hata bunların bir çoğu cumhurbaşkanına karşı olan kişilerdi" sözlerinin de yayına verilmediği belirtildi.

İşte Prof. Dr. Aybet'in, Twitter hesabından paylaştığı o bölümler:

-Darbe davalarına hiç girdiniz mi?
-Adalet için ağlayan yakınları mahkemede gördünüz mü?
- tarafından kaç kişinin öldürüldüğünü biliyor musunuz?
-"... İngiliz kanunlarına göre terörü övme suçundan bir kişi 7 yıla kadar hapis cezası alabilir." ('nin sansürlediği kısım)


-"Türkiye en başından beri açık ve net söylüyor: Biz hiç bir zaman de 900km'lik sınırımızda bir bir terör koridoruna izin vermeyeceğiz. Asla."
-"Amerikalılar istiyorlarsa bizimle burada işbirliğine yapabilirler"
-"Ya istemezlerse?"
"Sonunda isteyeceklerini düşünüyorum"

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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