İngiliz BBC kanalında yayımlanan HardTalk programına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Gülnur Aybet'in sözlerinin en önemli kısımları, röportaj yayına alınmadan önce kırpıldı.

Stephen Sackur'un sunduğu programda Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden Türkiye'deki basın özgürlüğüne kadar geniş bir yelpaze ele alındı.

Aybet ile gerçekleştirilen röportajı provokasyon aracına dönüştürmek isteyen BBC kanalı, Sackur'un "Türkiye'deki gazetecilerin gazetecilik yaptıkları için tutuklu olduğu" yalanını ortaya atmasının ardından "İngiltere'nin de 'terörü övmek' suçunu 7 yıla kadar hapisle cezalandırdığını" söyleyen Aybet'in bu sözlerini televizyonda yayımlamadı.

İşte yayımlanmayan sözleri:





BU İLK SANSÜRLERİ DEĞİL

Gülnur Aybet ile gerçekleştirdiği programdaki bazı kısımları kırpan HardTalk programı, 13 Aralık 2018'de de Pakistan Ekonomi Bakanı Asad Ömer'i konuk etmiş ve kendisinin Hindistan casusu Kulbhushan Jadhav'la ilgili sözlerini yayına vermemişti.

Pakistan Ekonomi Bakanı Ömer'in sözlerini işine geldiği gibi kırparak yayına veren BBC, gazetecilik etiğine aykırı olarak gerçekleştirdiği bu hareketin "sansür" olmadığını açıklamış, program çok uzun olduğu için bazı kısımların kesilmek zorunda olduğunu söyleyerek kendisini bu terbiyesizlikten kurtarmaya çalışmıştı.

DAHA ÜZERİNDEN BİRKAÇ GÜN GEÇMİŞKEN YİNE AYNI TERBİYESİZLİK

İngiliz BBC kanalında yayımlanan HardTalk programında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aybet'i konuk eden sunucu Stephen Sackur, Türkiye'de birçok gazetecinin ve akademisyenin hapse atıldığı yalanını ortaya attı.

Aybet ise bu yalana şu şekilde yanıt verdi:

"Türkiye'de hiç kimse gazetecilik yaptığı için hapse atılmadı, atılmıyor. Bu kişiler, terör örgütleri PKK ve DEAŞ tarafından Türkiye'de terör saldırılarının düzenlendiği bir dönemde açıktan teröre destek verdikleri gerekçesiyle tutuklu vaziyetteler. Ki aynı kanun İngiltere'de de var, eğer terörü yüceltirseniz, siz de 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılırsınız."

Aybet'in konuşmasının bu kısmı yayına verilmezken, HardTalk programına elektronik posta yoluyla "Aybet'in bu sözlerinin neden kırpıldığı" sorusunu yönelten TRT World, bu sorusuna yanıt alamadı.