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  • 20.12.2018 14:41
  • Son Güncelleme: 20.12.2018 15:26

'ndeki kaçak geçiş cezalarıyla ilgili flaş gelişme

haberine göre TBMM Başkanı , 'nde ceza yiyen sürücülerle Atatürk Havalimanı yakınındaki Ulaştırma Bakanlığı 1'inci Bölge Müdürlüğü'nde saat 16.00'da bir araya gelecek.

Köprü cezalarıyla ilgili flaş gelişme

FSM'de aks aralığı belli bir uzunluğun üstünde olan araç sahiplerine, her geçiş için 600 lira ceza kesiliyor. 2017 yılı başında başlayan uygulamadan habersiz olan çok sayıda kişiye cezalar kesilmiş, araç sahipleri durumdan bu şekilde haberdar olmuştu.

Tebligatları yeni almaya başlayan araç sahipleri, yapılandırma sürecini de kaçırmıştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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