FSM'de aks aralığı belli bir uzunluğun üstünde olan araç sahiplerine, her geçiş için 600 lira ceza kesiliyor. 2017 yılı başında başlayan uygulamadan habersiz olan çok sayıda kişiye cezalar kesilmiş, araç sahipleri durumdan bu şekilde haberdar olmuştu.

Tebligatları yeni almaya başlayan araç sahipleri, yapılandırma sürecini de kaçırmıştı.