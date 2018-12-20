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  • 20.12.2018 14:40

'da akılalmaz dolandırıcılık! Kuyumcudan 20 milyonluk dev vurgun

'nın Turgutlu ilçesinde, bir kuyumcu hakkında vatandaşları 20 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Manisalı kuyumcudan 20 milyonluk dev vurgun

Kuyumcuda para ve altınları bulunduğunu ileri süren vatandaşlar, Altay Mahallesi Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumculuk yapan O.F'nin 3 gündür iş yerini açmadığını ve kendisine ulaşılamadığını belirterek durumu polise bildirdi.

Kuyumcular çarşısına gelen polis ekipleri, O.F'ye ulaşamadı.

"20 MİLYON LİRAYI ÇALDI"

O.F'ye nakit ve altın olmak üzere 20 milyon lira verdiklerini iddia eden vatandaşlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Polis, O.F'nin bulunması için çalışma başlattı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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