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  • Son Güncelleme: 14.12.2018 10:38

- ittifakında 'İnce' ayar

Genel Başkanı ’nun kurultay için en fazla imza veren illeri ’ye verdi.

CHP-İyi Parti ittifakında 'İnce' ayar

ile ittifak konusunda birçok ilde mutabakata vardı. Buna göre İYİ Parti; Ankara, İstanbul, Adana, Antalya, , İzmir, Aydın, Muğla, , ve 'de aday çıkarmayacak.

Buna karşılık ise CHP; , , , , Konya, , Trabzon, , ve Gaziantep'te aday çıkarmayacak ve İYİ Parti'yi destekleyecek. CHP Genel Merkezi'nin aldığı bu karar partililer tarafından büyük tepki görürken Kılıçdaroğlu muhalifleri, alınan kararın altında detayının olduğunu iddia etti.

DEĞİŞİM İÇİN İMZA VEREN İLLER İYİ PARTİ'YE BIRAKILDI

CHP'de uzun süre gündemi meşgul eden kurultay sürecisinde Muharrem İnce'nin yanında yer alan ve değişim için en fazla imza veren partililerin bulunduğu iller İYİ Parti'ye bırakıldı.

İşte İYİ Parti'ye bırakılan iller ve o illerde değişim için imza veren delege sayısı:

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