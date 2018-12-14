CHP-İyi Parti ittifakında 'İnce' ayar

CHP ile İYİ Parti ittifak konusunda birçok ilde mutabakata vardı. Buna göre İYİ Parti; Ankara, İstanbul, Adana, Antalya, Bursa, İzmir, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Hatay ve Eskişehir'de aday çıkarmayacak.

Buna karşılık ise CHP; Balıkesir, Denizli, Manisa, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya ve Gaziantep'te aday çıkarmayacak ve İYİ Parti'yi destekleyecek. CHP Genel Merkezi'nin aldığı bu karar partililer tarafından büyük tepki görürken Kılıçdaroğlu muhalifleri, alınan kararın altında Muharrem İnce detayının olduğunu iddia etti.

DEĞİŞİM İÇİN İMZA VEREN İLLER İYİ PARTİ'YE BIRAKILDI

CHP'de uzun süre gündemi meşgul eden kurultay sürecisinde Muharrem İnce'nin yanında yer alan ve değişim için en fazla imza veren partililerin bulunduğu iller İYİ Parti'ye bırakıldı.