Ana muhalefet partisi CHP, sürekli krizlerle anıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendisini devirmek isteyen Muharrem İnce'yi destekleyen 10 ili, yerel seçimlerde İyi Parti'ye bıraktı. Gözlerin çevrildiği Muharrem İnce ise yeni vizyonunu açıkladı. 24 Haziran'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan İnce, sandığa çakıldı. Daha sonra CHP'nin başına geçmek için hamle yaptı. Ancak yine başarılı olamadı. Pes etmeyen İnce, bu kez belediye başkanlığına oynadı! Ancak CHP adını bile anmadı.
'SESİMİ ÇIKARTMADIM'
Zincirleme darbe alan İnce, "Birinci belli ikinci kim" demeye başladı! İnce, "Bizim devlet yönetimimizde hep bir güçlü ikinci adam olmuştur. Cumhuriyet'le birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk var ama yanında bir İsmet Paşa var, Fevzi Çakmak var. Seçimlerde en önemli şey şudur; bir, yenilgiyi aklına bile getirme. İki, yenilirsen dünyanın sonu değil. Zafer, hazırlanmak, iyi hazırlanmakta" açıklamasını Muharrem İnce, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıydı. Sandığa çakıldı. Daha sonra partisinin başına geçmek için çabaladı. Ancak yine yenilgiye uğradı. Yerel seçimlerde ise adını bile anan olmadı. En sonunda "Güçlü hep ikinci adam olmuştur" diyerek yeni amacını açıkladı. İnce, Bursa'da yaptığı konuşmada ise isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: "Ben hep söyledim, sandık konulsun. Bu sandıktan kim çıkarsa adayımız o olsun. Ben bu lafımın arkasındayım. Kamuoyunda araştırmalar yapıyorlar genel merkez, yöneticiler. Onların iyi niyetine güvenmek zorundayız. Ben maraza çıkartmamaya çalışıyorum. Hiç sesimi çıkartmıyorum farkındaysanız. Gördüğüm bir sürü yanlışlıklar var ama susuyorum. 31 Mart'a kadar maraza çıkartma zamanı değil çalışma zamanı."
SALLAMA KEMAL BEY
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücreti CHP'li belediyelerde 2 bin 200 lira yapma ve kimseyi işten atmama vaadine inanan olmadı. Vatandaşlar, sosyal medyadan CHP'li Avcılar, Şişli, Sarıyer, Maltepe, İzmir, Menemen ve Yenimahalle belediyelerinde binlerce çalışanın işten atıldığını ve aylardır işçilere maaş ödenmediğini hatırlattı.
'SESİMİ ÇIKARTMADIM'
Zincirleme darbe alan İnce, "Birinci belli ikinci kim" demeye başladı! İnce, "Bizim devlet yönetimimizde hep bir güçlü ikinci adam olmuştur. Cumhuriyet'le birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk var ama yanında bir İsmet Paşa var, Fevzi Çakmak var. Seçimlerde en önemli şey şudur; bir, yenilgiyi aklına bile getirme. İki, yenilirsen dünyanın sonu değil. Zafer, hazırlanmak, iyi hazırlanmakta" açıklamasını Muharrem İnce, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıydı. Sandığa çakıldı. Daha sonra partisinin başına geçmek için çabaladı. Ancak yine yenilgiye uğradı. Yerel seçimlerde ise adını bile anan olmadı. En sonunda "Güçlü hep ikinci adam olmuştur" diyerek yeni amacını açıkladı. İnce, Bursa'da yaptığı konuşmada ise isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: "Ben hep söyledim, sandık konulsun. Bu sandıktan kim çıkarsa adayımız o olsun. Ben bu lafımın arkasındayım. Kamuoyunda araştırmalar yapıyorlar genel merkez, yöneticiler. Onların iyi niyetine güvenmek zorundayız. Ben maraza çıkartmamaya çalışıyorum. Hiç sesimi çıkartmıyorum farkındaysanız. Gördüğüm bir sürü yanlışlıklar var ama susuyorum. 31 Mart'a kadar maraza çıkartma zamanı değil çalışma zamanı."
SALLAMA KEMAL BEY
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücreti CHP'li belediyelerde 2 bin 200 lira yapma ve kimseyi işten atmama vaadine inanan olmadı. Vatandaşlar, sosyal medyadan CHP'li Avcılar, Şişli, Sarıyer, Maltepe, İzmir, Menemen ve Yenimahalle belediyelerinde binlerce çalışanın işten atıldığını ve aylardır işçilere maaş ödenmediğini hatırlattı.
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