Aydın'ın Nazilli ilçesinde, minibüse binen 3 kişi tarafından gasbedilmek istenen dolmuş şoförü sırtından bıçaklandı.
Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Ömer Aşık, Yeşilyurt Mahallesi Veysel Karani Camisi önündeki durakta 3 kişiyi aracına aldı.
Minibüse bindikten sonra yüzlerini kapatan şüpheliler, bıçak tehdidiyle sürücüden para istedi. Aşık'ın boğazına bıçak dayayan zanlılar, parayı alamayınca sürücüyü sırtından yaraladıktan sonra kaçtı.
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