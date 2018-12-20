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  • 20.12.2018 15:21

'de skandal olay! Gaspçıların elinden “Ben emekli polisim” diyerek kurtuldu

’ın ilçesinde, emekli olduktan sonra şehiriçi şoförlüğü yapan , durakta yolcu beklerken 3 gaspçının saldırısına uğradı. Ömer Aşık’ın boğuşma sırasında “Ben emekli polisim” demesi üzerine panikleyen 3 saldırgan, omuzuna bıçağı vurduktan sonra paniğe kapılarak araçtan inip kaçmayı başardı.


Aydın'ın Nazilli ilçesinde, minibüse binen 3 kişi tarafından gasbedilmek istenen dolmuş şoförü sırtından bıçaklandı.

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Ömer Aşık, Yeşilyurt Mahallesi Veysel Karani Camisi önündeki durakta 3 kişiyi aracına aldı.

Minibüse bindikten sonra yüzlerini kapatan şüpheliler, bıçak tehdidiyle sürücüden para istedi. Aşık'ın boğazına bıçak dayayan zanlılar, parayı alamayınca sürücüyü sırtından yaraladıktan sonra kaçtı.

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