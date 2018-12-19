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  • 20.12.2018 01:15

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amerikan yönetiminin ’den askeri birliklerini çekeceğini açıklamasının ardından ABDli mevkidaşı Pompeo ile görüştü.

Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü
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