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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amerikan yönetiminin Suriye’den askeri birliklerini çekeceğini açıklamasının ardından ABDli mevkidaşı Pompeo ile görüştü.
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