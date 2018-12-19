Zonguldak'ta skandal! Hastanede yatağının başında...

Fransızca Öğretmenliği mezunu olan ancak otelde görev yapan Hatice Akkol ile bir mağazada çalışan Engin Akkol, geçen yıl evlendi. 22 haftalık hamile Hatice Akkol, iş yerinde rahatsızlanınca Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Hatice Akkol, 10 Aralık'ta BEÜ Sağlık ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi. Kadın doğum servisinde tedavi edilen Hatice Akkol, apandisit teşhisiyle genel cerrahi servisi doktorları tarafından aynı günün akşamı ameliyata alındı.