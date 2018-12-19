Erzurum'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, merkez üssü Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Çatak mahallesinde 3.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Yerin 7.7 kilometre altında saat 13.37'de meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.
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