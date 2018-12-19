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'da ! Aziziye'de korkutan ! (19 Aralık 2018)

'da ... Kandilli'den yapılan açıklamasına göre, Erzurum'un Aziziye'de ilçesinde deprem meydana geldi. Yerin 7.7 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İşte Kandilli'den yapılan açıklaması...

Erzurum'da korkutan deprem

'da ... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgisine göre, merkez üssü Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Çatak mahallesinde 3.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Yerin 7.7 kilometre altında saat 13.37'de meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.

SON DEPREMLER

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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