Teröristler korkudan ne yapacaklarını şaşırdı!

Nusaybin'e 500 metre mesafede bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde, PKK/PYD'li teröristler, daha önce hendek kazarken ve toprak yığınları oluştururken görüntülendi.
Sınır komşu kente bu kez de TIR'larla zırhlı nöbet kulübeleri getirildi. Terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolü altında bulunan bölgedeki ana yolda ilerleyen 2 TIR'ın taşıdığı kulübelerin, kurşun geçirmez ve çelik malzemeden yapıldığı belirtildi.
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