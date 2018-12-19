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  • Son Güncelleme: 19.12.2018 17:34

Teröristler korkudan ne yapacaklarını şaşırdı!

'in ilçesine sınır komşusu olan ’deki terör örgütü / denetimindeki Kamışlı kentine TIR'larla zırhlı nöbetçi kulübeleri getirildi.

'e 500 metre mesafede bulunan 'nin Kamışlı kentinde, /'li teröristler, daha önce hendek kazarken ve toprak yığınları oluştururken görüntülendi.

Sınır komşu kente bu kez de TIR'larla zırhlı nöbet kulübeleri getirildi. Terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolü altında bulunan bölgedeki ana yolda ilerleyen 2 TIR'ın taşıdığı kulübelerin, kurşun geçirmez ve çelik malzemeden yapıldığı belirtildi.

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