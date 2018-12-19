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  • Son Güncelleme: 19.12.2018 17:19

'den çekilecek mi? Açıklama geldi

'a konuşan 'li üst düzey bir yetkili, 'den tüm askerlerini çekmeyi değerlendirdiklerini açıkladı.

'li yetkililer, 'de İslam Devleti örgütünün kontrolü altındaki bölgeleri geri almaya yönelik operasyonunda sona yaklaşan ABD'nin, Suriye'den tüm birliklerini çekmeyi değerlendirdiğini belirtti.

Karar doğrulanması halinde, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının daha uzun süreli olacağı yönündeki varsayımları tersine çevirecek.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve bazı üst düzey ABD'li yetkililer İslam Devleti örgütünün yeniden ortaya çıkmasını engellemek üzere ABD'nin bu ülkedeki askeri varlığının uzun süreli olması gerektiğini savunuyordu.



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