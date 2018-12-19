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  • Son Güncelleme: 19.12.2018 17:49

'de vahşet! Köpeğin yüzüne kezzap attılar!

'de, yüzü yaralı halde bulunan ve Gaziantep'e getirilerek tedavi altına alınan sokak köpeğinin yüzüne kezzap benzeri kimyasal ile zarar verildiği bildirildi.


Gaziantep'te kurulu Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) ekipleri, ihbar üzerine Osmaniye'ye giderek yüzü yaralı halde buldukları köpeği, Gaziantep'teki dernek binasına getirerek tedavi altına aldı.

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