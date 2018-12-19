Gaziantep'te kurulu Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) ekipleri, ihbar üzerine Osmaniye'ye giderek yüzü yaralı halde buldukları köpeği, Gaziantep'teki dernek binasına getirerek tedavi altına aldı.
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Gaziantep'te kurulu Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) ekipleri, ihbar üzerine Osmaniye'ye giderek yüzü yaralı halde buldukları köpeği, Gaziantep'teki dernek binasına getirerek tedavi altına aldı.
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