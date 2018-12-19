Sosyal medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra gözaltına alınan ve 21 gün akıl hastanesinde yatırılması kararı verilen Murat Özdemir'in papağanıyla tepki çekecek yeni görüntüleri ortaya çıktı.
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Sosyal medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra gözaltına alınan ve 21 gün akıl hastanesinde yatırılması kararı verilen Murat Özdemir'in papağanıyla tepki çekecek yeni görüntüleri ortaya çıktı.
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