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  • 19.12.2018 10:53
  • Son Güncelleme: 19.12.2018 12:05

MasterChef 'in yeni işkence görüntüleri ortaya çıktı

hesabından a yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra büyük tepki gören ve gözaltına alındıktan sonra 21 gün akıl hastanesinde yatırılma kararı verilen MasterChef 'in tepki çekecek yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra gözaltına alınan ve 21 gün akıl hastanesinde yatırılması kararı verilen Murat Özdemir'in papağanıyla tepki çekecek yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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