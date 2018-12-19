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'nin ve Büyükşehir Belediye başkan adayları belli oldu

Yavaş gel Ekrem!
CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Üyelerin oylaması sonucu Mansur Yavaş, 12'ye karşı 45 oyla 'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Sosyal medyada "Gel Bakalım Mansur, Gel Bakalım Ekrem" yorumları yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 'nin adaylığını açıklarken "Gel Bakalım Muharrem" sözü, alay konusu olmuştu. Parti Meclis'i, için oylarını Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullandı. Haberi telefonla alan İmamoğlu, ilk mesajını Twitter'dan verdi: "İstanbul'un geleceği ve İstanbulluların mutluluğu için yola çıkıyoruz". da Twitter'dan "Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı'nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Akşener'e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim" mesajını paylaştı. Öte yandan Antalya'ya Muhittin Böcek, Adana'ya da Zeydan Karalar aday olarak seçildi.
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