CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Üyelerin oylaması sonucu Mansur Yavaş, 12'ye karşı 45 oyla CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Sosyal medyada "Gel Bakalım Mansur, Gel Bakalım Ekrem" yorumları yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'nin adaylığını açıklarken "Gel Bakalım Muharrem" sözü, alay konusu olmuştu. Parti Meclis'i, İstanbul için oylarını Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullandı. Haberi telefonla alan İmamoğlu, ilk mesajını Twitter'dan verdi: "İstanbul'un geleceği ve İstanbulluların mutluluğu için yola çıkıyoruz". Mansur Yavaş da Twitter'dan "Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı'nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Akşener'e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim" mesajını paylaştı. Öte yandan Antalya'ya Muhittin Böcek, Adana'ya da Zeydan Karalar aday olarak seçildi.
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