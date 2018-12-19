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'li İzmir Belediyesi'nde işçilerinin grevi devam ediyor

ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) ortak işlettiği, raylı sistemle hizmeti verilen 'da kriz çıktı. teklifleri reddedilen İZBAN işçileri, 10 Aralık'ta greve başladı.

'Gar'ip
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'li belediyelerde asgari ücreti 2 bin 200 lira yapacaklarını ve işçileri işten atmayacaklarını açıkladı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine inanan olmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) ortak işlettiği, raylı sistemle hizmeti verilen İZBAN'da kriz çıktı. teklifleri reddedilen işçileri, 10 Aralık'ta greve başladı. Yetkililer, çözüme yönelik adım atmadı. Hal böyle olunca fatura İzmirliler'e çıktı. Grev nedeniyle ulaşımda sıkıntılar yaşandı. İZBAN çalışanlarının grevde oldukları sürede maaşlarını alamayacakları açıklandı. Sabahları işe gider gibi sendikanın Alsancak Garı içinde bulunan temsilciliğine giden işçilere ise aileleri destek çıktı.

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