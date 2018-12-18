Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı.

FETÖ elebaşı Gülen'in iadesinin görüşmede gündeme geldiğinin altını çizen Beyaz Saray "Başkan Trump, Sayın Erdoğan'a Gülen'in iade konusunu araştıracağını söyledi" ifadelerine yer verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU AÇIKLAMIŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi ile ilgili çalışıldığını söylediğini belirtmişti.

TÜRKİYE 84 KİŞİLİK BİR LİSTE SUNDU

FETÖ ve elebaşına ilişkin FBI tarafından birçok eyalette yürütülen soruşturmada bu örgütün karanlık tarafının ve ABD yasalarını nasıl ihlal ettiklerinin fark edildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bizim beklentimiz çok net. İkili anlaşmalarımız var, uluslararası hukuk ortada. Bu kişi ve bu örgüte üye diğerlerini, 84 isimden oluşan listeyi, Türkiye'ye iade talebiyle ABD'ye sunduk" dedi.