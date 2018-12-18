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  • Son Güncelleme: 18.12.2018 23:09

: 'dan elebaşını iade açıklaması

: 'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, ' Başkanı Trump, 'a iade konusunu araştıracağını söyledi' İfadesine yer verildi.

Beyaz Saray'dan FETÖ elebaşını iade açıklaması

, Başkanı ile Cumhurbaşkanı arasındaki telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı.

elebaşı Gülen'in iadesinin görüşmede gündeme geldiğinin altını çizen Beyaz Saray "Başkan Trump, Sayın Erdoğan'a Gülen'in iade konusunu araştıracağını söyledi" ifadelerine yer verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU AÇIKLAMIŞTI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi ile ilgili çalışıldığını söylediğini belirtmişti.

TÜRKİYE 84 KİŞİLİK BİR LİSTE SUNDU
FETÖ ve elebaşına ilişkin FBI tarafından birçok eyalette yürütülen soruşturmada bu örgütün karanlık tarafının ve ABD yasalarını nasıl ihlal ettiklerinin fark edildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bizim beklentimiz çok net. İkili anlaşmalarımız var, uluslararası hukuk ortada. Bu kişi ve bu örgüte üye diğerlerini, 84 isimden oluşan listeyi, Türkiye'ye iade talebiyle ABD'ye sunduk" dedi.


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