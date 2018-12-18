İstanbul'da özellikle dün akşam saatlerinden itibaren yağmur ve rüzgar etkisini sürdürürken, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) hava muhalefeti nedeniyle, Bursa-Armutlu-Yenikakıp-Kadıköy, Bandırma- Yenikapı-Botancı, Bursa-Kadıköy-Yenikapı'nın sabah seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.



Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul'da beklenen yağış ve rüzgar, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor. Rüzgar yer yer hız şiddetini arttırırken, yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Rüzgarın zaman zaman şiddetini arttırdığı görüldü. Şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle ağaçlar savruldu.



İŞTE İPTAL OLAN İDO SEFERLERİ

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy sabah 08:30 -10:55 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferi

İŞTE İPTAL OLAN BUDO SEFERLERİ

​19.12.2018 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.12.2018 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.12.2018 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.12.2018 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.12.2018 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.12.2018 11:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.