2019 ehliyet ücretleri açıklandı! 2019 ehliyet harç ücretleri ne kadar? İşte yeni ehliyet fiyatı...

Ehliyeti olmayan ya da var olan ehliyeti değiştirecek vatandaşlar dikkat! Gelir İdaresi Başkanlığı yeniden değerleme oranlarını güncelledi. 2019 yılı itibariyle yürürlüğe konulacak yeni fiyatlarla birlikte yüzde 23.73'lük yeniden değerleme oranıyla ehliyet fiyatlarına zam geldi. Peki zamlı ehliyet fiyatları ne oldu.

ZAMLI EHLİYET ÜCRETLERİ



Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre harç bedeli 496 TL'den 613 TL'ye çıkacak.

134 TL'lik değerli kağıt bedeli 165 TL'ye çıkacak.

Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı hizmet bedeli ücreti 25 TL'den 31 TL'ye çıktı.

Böylece B sınıfı ehliyet almak isteyen birinin ehliyet için ödeyeceği ücret 800 TL'yi aşıyor.

EHLİYET BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?



Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin:

- T.C. kimlik numarasını gösteren belge aslı ve fotokopisi(nüfus cüzdanı, pasaport veya avukatlık kimliği)

- Diploma veya diploma yerine geçecek belgenin aslı ve fotokopisi,

- Uzman veya pratisyen tabip tarafından verilen sağlık raporu,

- Ehliyet almasına engel teşkil edecek sabıka kaydının bulunmadığına dair evrak,

- Mevcut sürücü belgesi dışında sertifika alacak kursiyerler sahip oldukları sürücü belgesinin fotokopisi,

- Kursiyerler arasında 18 yaşını doldurmamış olanlar veli/vasi muvafakat namesi

- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf.

Yabancı Uyruklu Vatandaşlar İçin:

Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarından istenen evraklara ek olarak pasaportlarının noter tasdikli Türkçe tercüme edilmiş hali, ülkemizde altı aydan fazla kalacağına dair göstereceği ikametgah izni veya öğrenci olduğuna dair öğrenim vizesi belgesidir.

Eski sürücü belgesini yenilemek için:

Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği

Sürücü sağlık raporu

15 TL (13 TL değerli kağıt bedeli, 2 TL vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz

2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan.

Ehliyet Alma Şartları Nelerdir?



Sürücü belgesi alma şartları, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76. maddesinde belirtiliyor. Ehliyet almak isteyen sürücü adaylarının yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmesi gerekiyor. Ehliyet için aranan şartlar, başlıklar altında toplandığında 6 grup şeklinde bir liste ortaya çıkıyor. Ehliyet alma şartları 2018 yılı için aşağıdaki gibidir:

Ehliyet almak için;

Yaş şartı

Deneyim şartı

Öğrenim şartı

Sağlık şartı

Sınav şartı

Adli sicil kaydı şartı