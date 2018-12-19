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  • 19.12.2018 16:31
  • Son Güncelleme: 19.12.2018 16:45

'cü mahkemede 'nu tehdit etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimini 'nden yöneten sivil imam hakkında, yargılandığı davada, duruşma düzenini bozduğu için kendisini uyaran Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı 'nu tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Yüzsüzlüğün böylesi! Albay'ı tehdit etti

Darbenin merkez üssü olan 'ndeki eylemlere ilişkin Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen duruşmada tutuklu sanık 'ı, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı uyarmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ancak Batmaz, Hekimoğlu'nu "Size sadece şunu söylüyorum, harekete geçtiğimde ne olacağını göreceksin, görüşeceğiz" diyerek tehdit etmişti. Tutuklu sanık Kemal Batmaz'ın, sözleri üzerine soruşturma başlatıldı.

Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Savcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Tutuklu sanık Kemal Batmaz, duruşma salonunun dolu olması nedeniyle kendisine oturması için gösterilen yere oturmayarak, verilen talimatlara uymaması, duruşma güvenliğini bozacak tutum ve davranışlarda bulunduğu için görevli personel tarafından uyarılması ve uyarılar sonrası görevli Albay Tarık Hekimoğlu'na, 'Albayım ben kurallara uyuyorum. Ancak siz benim her şeyime karışıyorsunuz.

Beni tecrit ettiniz. Provokasyon böyle olmaz. Ben provokasyon yaptığımda salonda neler olacak göreceksin demesinin ardından 'neler olacağının' sorulması üzerine 'Albayım size sadece şunu söylüyorum; harekete geçtiğimde ne olacağını göreceksin, göreceğiz' diyerek, tehdit etmesine ilişkin görevliler tarafından tutulan tutanak üzerine soruşturma başlatılmıştır."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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