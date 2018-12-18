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  • Son Güncelleme: 18.12.2018 12:20

Son dakika: Başkan Erdoğan davet etti! Ruhani yarın 'ye geliyor

Hasan Ruhani, Başkan 'ın resmi daveti üzerine yarın 'ye geliyor. Ruhani'nin ziyareti ikği gün sürecek.

İran Cumhurbaşkanı yarınTürkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada İran Hasan Ruhani'nin Cumhurbaşkanı 'ın resmi daveti üzerine yarın 'yı ziyaret edeceği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, Ruhani'ye iki gün sürecek Ankara ziyaretinde, kabinesindeki üst düzey ekonomik ve siyasi kurmayları eşlik edecek.
Ruhani, temasların kapsamında iki ülke lideri başkanlığında toplanacak 5. Yüksek Stratejik İlişkiler Konsey'ine de katılacak. Toplantıda, iki ülke ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması için iki ülke cumhurbaşkanının benimsediği hedef ele alınacak. Ziyaret çerçevesinde iki ülke cumhurbaşkanı huzurunda ekonomik, kültürel ve politik alanlarda hazırlanmış önemli anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.

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