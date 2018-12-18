CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yapacağı açıklama öncesinde kulislerde başkan adaylarının isimleri konuşulmaya başlandı.

CHP kulislerinden alınan bilgiye göre Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün beş büyükşehir belediye başkan adayını açıklıyor.



İşte kulislerde adaylığı netleştiği belirtilen o isimler…