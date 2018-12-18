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  • 18.12.2018 13:29

İşte 'nin belediye başkan adayları! CHP'nin İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa belediye başkan adayları kim?

Yerel seçimler öncesi 'nin belediye başkan adayları da belli oluyor. Kulislerde bazı illerde aday olacak isimler konuşuluyor. CHP bugün bazı büyükşehir belediye başkan adaylarının ismini açıklayacak. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu? CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu? CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu? CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte CHP'nin başkan adayları...

İşte CHP'nin belediye başkan adayları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yapacağı açıklama öncesinde kulislerde başkan adaylarının isimleri konuşulmaya başlandı.

CHP kulislerinden alınan bilgiye göre Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün beş büyükşehir belediye başkan adayını açıklıyor.

İşte kulislerde adaylığı netleştiği belirtilen o isimler…

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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