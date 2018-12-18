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  • 18.12.2018 18:01

: 'a atama kararında flaş gelişme!

'a görevlendirilmesi kararı yargı süreci kesinleşinceye dek ertelendi.

Kızılay'a kayyum atama kararında flaş gelişme!

Türk ınca, olağanüstü kongre için görevlendirilmesi kararının mahkeme tarafından yargı süreci kesinleşinceye dek ertelendiği bildirildi.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

" 9. Sulh Hukuk Mahkemesi hatalı kayyum kararını düzeltti, böylece telafisi mümkün olmayan bir hatadan dönülmüş oldu. Bu süreçte Kızılay'ın yanında duran, bize güvenen ve destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. İyiler kazanacak!"



60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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